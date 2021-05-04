banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Basın birilerinin borazanı olduğu müddetçe…
Basın birilerinin borazanı olduğu müddetçe…
53 yılın hesabını versinler
53 yılın hesabını versinler
Türkiye’den KKTC’ye fırsatçı ziyaretleri
Türkiye’den KKTC’ye fırsatçı ziyaretleri
Saldım çayıra mevlam kayıra mı diyeceğiz yoksa…
Saldım çayıra mevlam kayıra mı...
banner376

Evrak sahtelemekle suçlanan Aysu İnal tutuksuz yargılanacak!

Girne’de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aysu Emre İnal bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Mayıs 2021 Salı 18:59
Evrak sahtelemekle suçlanan Aysu İnal tutuksuz yargılanacak!
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aysu Emre İnal bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin, 30 Nisan 2021 tarihinde Girne Vergi Dairesinden alınan bilgide Vergi dairesine Mete Güven Muhasebe ofisinden kendilerine sunulan kiracısı (Akana Medikal Eğitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret ltd) tarafından, mal sahibi Mustafa Bilgiç olup 01.04.2021-01.05.2021 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesi fotokopisi üzerindeki mal sahibi Mustafa Bilgiç’in imzasının bulunduğu yerdeki imza ile ellerindeki mevcut kira sözleşmesi üzerindeki Mustafa Bilgiç'in imzası arasında fark olduğu ve sözleşmenin sahte ola bileceği bilgisi alınarak konu sözleşme fotokopisi vergi dairesinden alınarak ayni gün Mustafa Bilgiç’e gösterildiği zaman imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, Bilgiç’in kendisinin sözleşmede gecen daire ile ilgili olarak mal sahibi Aysu Emre İnal’a ait olan “Akana Yaratıcı Drama ve Danışmanlık Merkezi” adına 01.11.2020-30.10.2021 tarihlerini kapsayan bir sözleşme yaptığının tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlı Aysu Emre İnal'dan konu ile ilgili izahat istendiğini ve yapılan soruşturmada, Mustafa Bilgeç’in eşi olan Pembe Bilgiç’e önceden yeni şirket kurduğunu ve bu şirket adına bir sözleşme yapması istediğini bildirdigini ve 29.04.2021 tarihinde sözleşmede geçmekte olan daire ile ilgili yapılan yeni sözleşmenin site görevlisi olan Ahmet Dişikırık tarafından site içerisinde öğle saatlerinde kendisine ulaştırıldığını beyan etmiştir. Polis, Pembe Bilgiç ve Ahmet Dişikırık'tan yapılan soruşturmalarda ise herhangi bir yeni sözleşme hazırlanmadığı ve zanlı ya böyle bir sözleşme ulaştırılmadığının tespit edildiğini mahkemey aktardı.konu ile ilgili Mete Güven Muhasebe Ofisinden yapılan soruşturmada ise zanlının Türkiyede tescilli olan Akana Medikal Egitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret ltd Şti isimli iş yerinin bir şubesini KKTC’de açtığı,Türkiye Ticaret Bakanlığından Kira yardımı alması için konu iş yeri adına yapılacak kira sözleşmesini, Gelir ve Vergi dairesinde onaylatması gerektiğinden zanlının kendilerine 29.04.2021 tarihinde Vergi dairesinden alınan kira sözleşmesini götürmesinin ardından, konu sözleşmeyi vergi dairesine götürüp pullattıklarının tespit edilip, sözleşmenin aslı emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, ayn gün zanlının Girne’deki, ikametgahında yapılan aramada 1adet Laptop, 1adet printer, Girne’deki iş yerinde yapılan aramada sahte olduğuna inanılan 3 adet kira sözleşmesi, 1 adet harddsik printer ve PN 322 plakalı arabası içerisinde 1 adet daha Laptop ve Cep telefonu bulunarak emare aldığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının TC vatandaşı ve izinli olarak KKTC2de kaldığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın ,bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışı çıkış yasağı ve iki haftada bir ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Aysu Emre İnal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Sirkat etmek suretiyle evlerine eşya taşıyan anne oğul tutuklandı
Sirkat etmek suretiyle evlerine eşya taşıyan anne oğul tutuklandı
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Yargıç, gönüllü ifade verip suçunu kabul eden zanlıların teminat talebini kabul etti
Yargıç, gönüllü ifade verip suçunu kabul eden zanlıların teminat talebini kabul etti
Polisten haberler..
Polisten haberler..
YDÜ Bulvarı'ndaki kazanın zanlısı Osama Talab Moh'd İsmail tutuksuz yargılanacak
YDÜ Bulvarı'ndaki kazanın zanlısı Osama Talab Moh'd İsmail tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
Cengiz Avcı ve Nuh Erk'e 3'er gün tutukluluk
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!
İhbar uyuşturucu zanlılarını yakalattı!
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim