Haspolat’ta Çamurkent mevkiinde çöplük alanda bugün 14.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma, Su İşleri Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tankerler ve iş araçları ile müdahale edildi.

Sivil Savunma ekiplerinin yangına, 8 personel, arazöz, yangına ilk müdahale aracı ve su tankeri ile müdahalede bulunduğu bildirildi.

Yangın sonucu 17 dönümlük alandaki çöp, moloz ve kuru otlar ile yangının Uğur Koçak Ltd.'e ait iş yerinin avlusuna sirayet etmesi sonucu kuru otlar, 20 palet ve plastik sulama hortumları yanarak zarar gördü.

Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.