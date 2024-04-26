İskele’de bu sabah Long Beach bölgesinde bir inşaatın toprak zemini üzerinde Rus uyruklu bir kişi ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında, İskele'de, Long Beach bölgesinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatın toprak zemini üzerinde İskele'de sakin Rus uyruklu Anddrei Belchenko (E-47) ölü olarak bulundu.

Açıklamada, “Müteveffanın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede, yüksekten düşmeye bağlı olarak vücudunun muhtelif yerlerinde kırık ve ekimozlar tespit edilmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir” denildi.