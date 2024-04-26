Konu yeni değil aslında...

Yıllarca söylenip duruyor!

KKTC Başsavcısı Sarper Altıncık’ın kumar borcu nedeniyle bir iş adamına verdiği yıllar önceki çekler...

Altıncık daha göreve gelir gelmez başlamıştı bu söylentiler!

Şimdi iddialar yorum olmaktan çıktı internet gazetelerinin manşetlerinde yer almaya başladı...

Burada sıradan bir insandan bahsetmiyoruz!

Adı üstünde Başsavcı...

İşin ilginç yanı nedir biliyor musunuz?

Altıncık şimdiye kadar söylentilerden oluşan bu suçlamalara hiç cevap vermedi...

Ama sanırız artık bardak taştı!

Kendisini savunması kaçınılmaz hale geldi...

...

Burada asıl üzerinde durulması gereken medya ve mensuplarıdır...

Tabi ki iddialar üzerine sessiz kalanlar!

Bu işlerin yıllardır muallakta kalması kesinlikle kabul edilemez...

Böyle bir suç var mı yok mu?

Başsavcının kumar borcu yüzünden bir iş adamına verdiği karşılıksız çekler iddiası doğru mudur?

Eğer doğruysa Sarper Altıncık halen niye Başsavcılık koltuğunda oturmaktadır?

Bu tür konular devlet erkanını hiç mi ilgilendirmemektedir?

Ya da bu konudaki iddialarla ilgili yayın yapan bir takım medya kuruluşlarının elinde bu yönde belge ve bilgiler var mıdır?

Eğer yoksa nasıl oluyor da ülkenin Başsavcısı hakkında bu kadar cesurluk gerektiren yayınlar yapılabilmektedir...

Top artık bundan böyle devletin ta kendisinin kucağındadır!

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek de yine onların sorumluluğundadır...

...

Devletin bazı bağımsız organlarından bahsetmişken...

Önceki gün Güzelyurt’ta önemli bir darp olayı yaşandı!

Bir iş yerine parça almak için giden genç adam işletme çalışanları tarafından eşek sudan gelinceye kadar dövüldü...

Sonuçta polise şikayette bulundu, soruşturma başlatıldı!

Polis işletmeden güvenlik kameralarının kayıtları istedi, aldı da...

Ama kayıtlarda olayın yaşandığı 40 dakikalık bölüm kesilmiş, polisin eline ulaşmadı!

Yani, polis kayıtları istiyor ama kesilip verilmiyor...

Delil karatması yapılıyor!

Polis de çaresiz kalıyor...

Polis isteyecek ve verilmeyecek!

Bu da ne demek Allah aşkına...

Devletin bazı kurumları ayaklar altına alınmaya başladı!

Bu tür olaylar devam eder, gerekli önlemler alınmazsa devlet olduk da şuralara filan geldik diye kimse böbürlenmesin...

...

Bir yakın arkadaş aradı tanıdığı bir kadına özelde iş bulmamazı istedi...

Zira artık özel sektör istihdam yapmaktan daha ziyade elinde bulunan çalışanları göndermeye çalışıyor!

Zor da olsa denedik şansımızı bir işyeri sahibini aradık rica ettik...

Allah razı olsun hemen gönder deyince biz de kadına haber ettik!

Oldu mu olmadı mı diye merak edip birkaç gün sonra kadını aradık sorduk...

Gitmemiş bile!

Çünkü eşi izin vermemiş...

Benim karım bu işi yapamaz demiş!

Yapacağı zaten temizlik işleri filandı...

Tahsili yok, okuma yazması yok, bir de 3 çocuklu bir aile!

İnanın bin pişman olduk...

Bir daha da bu işlere karışmama kararı aldık!

Tanıdıklarına iş filan arayacak olanlara duyurulur...

Bu ülkede aslında iş vardır!

Ama çalışıp ter dökecek olanlara...

MESAJ KUTUSU

Sayın Sarper ALTINCIK, bu ülkede Başsavcı olduğunuz ilk günden beridir kumar borcu ve karşılıksız çekler konusunda söylentiler dolaşıyor ama siz bir kez olsun bile cevap hakkınızı kullanıp bunlara yanıt vermediniz. Makamınızın hassasiyeti gereği artık sessizliği bozmanız gerekiyor...

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Sayın Enver EREN, Güzelyurt Polis Müdürü olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir darp olayında güvenlik kamerası kayıtlarının kesilmiş olarak teslim edilmesi polis teşkilatı ile dalga geçmekten başka bir şey değildir. Bu konuda ısrarcı olmanız ve gerekirse cezai yaptırım uygulamanız isteniyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ruşen KARAKAYA, Adıyaman’da evlatlarını kaybeden bazı acılı ailelerden özellikle de bazı kadınların psikolojik destek alması için öncülük yapmanız gerektiği yönünde bölgeden bazı mesajlar gönderilmeye başlandı. Adıyaman dönüşü bu konuda girişimde bulunmanız isteniyor...

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Sayın Hüseyin PAŞA, bazı sivil toplum örgütü ve yetkilileri ile vekiller Mayıs ayı başında elektriğe tarihi bir zam yapılacağı yönünde açıklamalar yapmaya başladılar. Konuyla ilgili açıklama yaparsanız kamuoyunun da doğru bilgilendirilmesini sağlamış olacaksınız, umarız da doğru değildir!

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Sadık GARDİYANOĞLU, 1 Mayıs Sözde İşçi bayramında tüm özel sektör işletmelerinde çalışanların kamu çalışanları gibi tatil yapması için girişimde bulunmanız gerektiği yönünde baskı mesajları gelmeye başladı. Umarız çok da gecikmeden konuya duyarlılık gösterip gerekeni yaparsınız...

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Sayın Süleyman ULUÇAY, Gülseren Halk Plajının hizmete açılması için yaptığınız açıklama bölgenizde memnuniyetle karşılandı. Bir de yine aynı yerde sivri sinek saldırılarına önlem alırsanız dört dörtlük bir icraat gerçekleştirmiş olacaksınız, hadi bakalım şimdi kolları sıvama zamanıdır!

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Sayın Mesut ENER, yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun, bu makamda yılan hikayesine dönen bazı kararları almak artık size nasip olacak gibi görülüyor. Uzun bir dinlenmeden sonra şimdi vatandaşın ve devletin yararına çalışmak zamanıdır, başarılı çalışmalarınızın devamını temenni ederiz...

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Sayın Teyfide TECEL, Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkanı olarak yaptığınız açıklamalarda yerden göğe kadar hakkınız var ancak burada en önemlisi gizli bağımlıların tespit edilememesidir. Bu konuda sorumluluğunuz göründüğünden çok daha büyük umarız devletin desteğini de arkanızda hissedersiniz...

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Sayın Ramadan ÖCAL, beklenen atama nihayet gerçekleşti ama bile gelen bilgilere göre buradaki görev süreniz beklenenden çok daha kısa sürebilir. Zira iki hükümet partisi arasında gizli savaş artarak devam ediyor...

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