Dünya Pilotlar Günü vesilesiyle, KKTC’ye gelen uçakların kokpit ekiplerine Kıbrıs’a özgü hediyeler verildi.
T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, havalimanına gelen uçak şirketlerinin kokpit ekiplerine Kıbrıs’a özgü hediyeler takdim edildi.
T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için gece gündüz demeden, ülkeden ülkeye, kıtadan kıtaya taşıyan, havacılığa sevdalı tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu, emniyetli nice mutlu uçuşlar diliyoruz.” dedi.