Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoda sahte dolarla kumar oynamaya kalkıştıkları gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Karatоbак ve Vehab Çelik’in sahte para meselesiyle ilgili bağlarının olmadığı ortaya çıktı. Zanlıların parayı yerde bulduğunu tespit eden polis, aleyhlerindeki bu suçlamayı geri çekti. Çelik serbest bırakılırken, Karatobak KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Karatobak’ın yapılan muhaceret kontrolünde 230 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının ülkede yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.