Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 610 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 525 sürücüye ceza yazıldı, 20 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kontrollerde, 228’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 167’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına riayet etmemek, 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 525 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca çeşitli suçlardan 20 araç trafikten men edildi.