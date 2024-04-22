Gazimağusa’da bir gemide çalışan 20 yaşındaki şahıs yangın tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde, demirlemiş durumda bulunan bir geminin makine kontrol odasında çalışan Sezgin Ege Özkaynak (E-20), yangın tüplerini kontrol ettiği sırada bir yangın tüpünün patlayıp vücuduna çarpması sonucu yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde cerrahi serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.