İsias Otel davasının ikinci duruşması başladı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının olduğu ek dosya birleştirildi.

Duruşma, sanıkların savunmasıyla başladı. Birleşen dosyada 72 ölü haricinde 2 yaralı daha olduğunu belirtildi.

-Bozkurt

İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt birleşen dosyaya yaptığı savunmada, aleyhinde tespit edilen suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, inşaat ve kullanılan malzemelerle ilgili yanlış hesaplamalar yapıldığını savundu.

Binayı yapan mühendis, mimar ve görevlilerin işlerini çok düzgün yaptıklarını ifade eden Bozkurt, “Yanlış tespitler var, bunları kabul etmiyorum” diyerek, alınan kök rapor ve ek rapor tespitine itirazda bulundu.

Bozkurt, 1993’te inşaatın yapımına başladığında malzemelerini çok dikkatli seçtiğini kaydetti.

-Yıldız

İsias Otel Mimarı Erdem Yıldız da, birleşen dosyadaki 2 yaralı tespiti hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Yıldız, kendisinin 2001’den sonra yapılan tadilattan sorumlu olduğunu belirtti.

Yıldız, Gazi Üniversitesi’nin ek rapor ve kök raporu hakkında, “projeye uyumsuzluktan” bahsedildiğini, kaçak kattan söz edilmediğini ifade etti.

“Rapor, yanlış ve sahtekarlıkla dolu” diyen Erdem Yıldız, proje konusunda evrakta sahtecilik yapıldığını savundu.

-Bağcı

İsias Otel’in fenni inşaat mühendisi Halil Bağcı da, önceki dosyada geçen savunmasını tekrarladığını belirterek, aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

-Bozkurt

Mehmet Fatih Bozkurt ise, ana savunmadaki savunmaları kabul edip, birleştirilmiş dosya, ek rapor ve kök raporda yer alan diğer iddiaları kabul etmediğini kaydetti.