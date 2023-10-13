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Polisiye Olaylar

Trafikte son bir haftada 1010 sürücü rapor edildi
Polisiye Olaylar

Trafikte son bir haftada 1010 sürücü rapor edildi
Son bir haftada 63 trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı…
Polisiye Olaylar

Son bir haftada 63 trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı…
KKTC’de bir haftada 10 yangın meydana geldi
Polisiye Olaylar

KKTC’de bir haftada 10 yangın meydana geldi
2 zanlı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

2 zanlı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Polisiye Olaylar

Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Sibel Siber ve Gizem Karagözlü teminata bağlandı
Polisiye Olaylar

Sibel Siber ve Gizem Karagözlü teminata bağlandı
Kokainle yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Polisiye Olaylar

Kokainle yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Eczacı Doygunel ve Eczacı Irız teminat karşılığı tutuksuz yargılanacaklar
Polisiye Olaylar

Eczacı Doygunel ve Eczacı Irız teminat karşılığı tutuksuz yargılanacaklar
Umutcan Akıcı tutuklandı
Polisiye Olaylar

Umutcan Akıcı tutuklandı
Hakan Kalkan soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

Hakan Kalkan soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak
Georgios Constantinou 5 gün daha tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

Georgios Constantinou 5 gün daha tutuklu kalacak
Reçete yolsuzluğu soruşturması: İki eczacıya ek tutukluk verildi, eczacı kalfası ise teminatla serbest bırakıldı
Polisiye Olaylar

Reçete yolsuzluğu soruşturması: İki eczacıya ek tutukluk verildi, eczacı kalfası ise teminatla serbest bırakıldı
İbrahim Güder de tutuklandı
Polisiye Olaylar

İbrahim Güder de tutuklandı
Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan Hüseyin Esener, 3 gün tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu bulunan Hüseyin Esener, 3 gün tutuklu kalacak
30 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Polisiye Olaylar

30 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Sahte reçete zanlıları Sibel Siber ile Gizem Karagözlü, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

Sahte reçete zanlıları Sibel Siber ile Gizem Karagözlü, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak
Polisiye haberler… Lefkoşa’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı
Polisiye Olaylar

Polisiye haberler… Lefkoşa’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı
Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan bir doktor ve bir eczacı teminatla serbest!
Polisiye Olaylar

Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan bir doktor ve bir eczacı teminatla serbest!
Samı David cezaevine gönderildi
Polisiye Olaylar

Samı David cezaevine gönderildi
İrfan Bektaş cezaevine gönderildi
Polisiye Olaylar

İrfan Bektaş cezaevine gönderildi
Hüseyin Tosunoğlu tutuksuz yargılanacak
Polisiye Olaylar

Hüseyin Tosunoğlu tutuksuz yargılanacak
Dolandırıcılık davası karara bağlandı
Polisiye Olaylar

Dolandırıcılık davası karara bağlandı
Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu kalacak!
Polisiye Olaylar

Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu kalacak!
Metehan sınırında kokain operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Polisiye Olaylar

Metehan sınırında kokain operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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  UEFA
  Düşme Hattı
Takım O Av P
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı
Takım O Av P
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı
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