Polisiye Olaylar
Reçete yolsuzluğu soruşturması: İki eczacıya ek tutukluk verildi, eczacı kalfası ise teminatla serbest bırakıldı
Polisiye Olaylar
Sahte reçete zanlıları Sibel Siber ile Gizem Karagözlü, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar
Reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan bir doktor ve bir eczacı teminatla serbest!
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