Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgayla ilgili Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un ardından Mehmet Deniz Kayhan isimli zanlı da tutuklandı. Zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Numan mahkemede olguları aktardı. Numan, Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un kız meselesi yüzünden sosyal medya hesabı olan İnstagram üzerinden aralarında tartışıp, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 03:20’de Gönyeli'de umumi bir yer olan Gümüş Sokakta buluşarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini kaydetti. Polis, kavga anında zanlı Bulut’un üzerinde kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile Toy’un kafasının arka kısmına sallamak suretiyle 3 santim uzunluğunda kesi oluşup, yaraladığını söyledi. Polis memuru, Bulut’un Toy’u olay yerine getiren ve ayırmaya çalışan taksici Cihat Alp'a da konu bıçağı sallayarak, sağ baş parmağını, sağ işaret parmağını, sol kol dirseğini, göğüs kısmını yaraladığını kaydetti. Her iki yaralanın da devlet hastanesindeki ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiğini söyleyen polis, her iki zanlının da Gönyeli Polis Karakolu’na celp edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Serkan Numan, zanlı Toy’un muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2023 tarihinden beri KKTC'de toplamda 122 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı Kayhan’ın ise olay yerinden Bulut’a araçla aldığını, yolda giderken olayda kullanılan bıçağı aracın camından atarak delili imha etmeye çalıştığını açıkladı. Polis, zanlı Bulut’un 25 Aralık 2023 yılında soygun, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi suçlarından teminata bağlandığını belirtti. Polis, Kayhan’ın ise 26 Mart 2023 yılında uyuşturucu madde ve tecavüzkar alet taşıma suçlarından teminata bağlandığını, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Bulut’un yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, Toy’un kavga ve KKTC’de izinsiz ikamet etme, Kayhan’ın ise delilleri imha etmeye çalışma suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Bulut ile Toy’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Kayhan’ın ise 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.