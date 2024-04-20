Girne’de meydana gelen iş kazasında bir kişinin ayakları kırıldı.

Polis basın bültenine göre, Girne’de dün Şehit İsmet Dülger Sokak'ta “Neo Park” isimli park alanında, tır bir aracın dorsesi içerisinde bulunan spor aletlerinin Hüseyin Çetin (E-38) tarafından indirildiği esnada, fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle araç geri geri akmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Çetin, araçtan aşağıya atlayarak yaralandı.

Geri geri hareket eden tır araç, park alanı içerisinde bulunan bir şahsa ait araca, sensörlü bariyerlere ve taş duvara çarparak durdu.

Olayda yaralanan Hüseyin Çetin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde her iki ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. .