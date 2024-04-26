Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasıyla ilgili ara kararı yorumladı; “Hedeflediğimiz neticeye ulaşacağız” dedi.

Başbakan Üstel, BRT ana habere telefon bağlantısıyla katılarak yaptığı değerlendirmede, depremde İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin acısını ülke olarak üstlendiklerini ve Adıyaman’a gittiklerini vurguladı. Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. İlk iki duruşmada bana göre istediğimiz hedeflere ulaştık. İnşallah çocuklarımız manevi huzur bulacak” ifadelerini kullandı.

İsias Otel davasının ülkenin ve devletin davası olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, ocaktaki ilk duruşmada olduğu gibi bugün de ailelerin, bakanların, ana muhalefet parti başkanının, milletvekillerinin, hukukçuların, baroların Adıyaman’da olduğunu hatırlattı.

Üstel, Gazi Üniversitesi’nde hazırlanan rapora karşı DAÜ ve bazı TC üniversitelerinin hocalarına yeni raporlar hazırlatıp bugün mahkemeye sunduklarını kaydederek “Sabah 10’dan saat 5’e kadar süren görüşmeler sonuçlandı ve saat 6’da yargıçlar açıkladığı kararla, bizim iddialarımız kabul gördü” dedi.

Mahkemenin ara kararına işaret eden Başbakan Üstel, KKTC heyetinin 12 Haziran’da saat 10.00’da Adıyaman’da hazır olacağını vurguladı ve “Orada da inanıyorum ki hedeflediğimiz neticeye ulaşacağız” diye konuştu.

Üstel özetle, “Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Bu adalet arayışında acımızı da paylaşıyoruz. Bu acıyı ülke olarak üstlendik ve ülke olarak Adıyaman’a geldik. Bu iki duruşmada bana göre istediğimiz hedeflere ulaştık. İnşallah çocuklarımız manevi huzur bulacaktır” ifadelerini kullandı.