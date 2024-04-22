ÇOCUKLARIMIZIN İHTİYACI

SADECE SEVGİ, HUZUR VE GÜVEN

VEREMEYECEKSENİZ DÜNYAYA GETİRMEYİN..



Sağlıkla, sevgiyle , güvenle çocuk yetiştiren tüm ailelerimizi bu yazımızdan uzak tutuyoruz.

Çocuklarımıza verdiğimiz en önemli şeylerden biri, onlara güven, sevgi ve huzur vermektir. Çünkü çocuklar, sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmeleri için bu temel ihtiyaçlara ihtiyaç duyarlar.

23 NİSAN gelince ve diyince ne anlarız?

ÇOCUK… ÇOCUKLARIMIZ…EVLATLARIMIZ..

Ama sadece 23 Nisan’da değil. Onlar bizim bu hayattaki en güzel projelerimizdir. Biz yaptık onları. Onları bütünleyerek , kararak dünyaya getiriyoruz. Gözlerini dünyaya açar açmaz, her şeylerinden bizler sorumluyuz. Başımızın tacı, yüreğimizin en değerli parçası; çocuklarımız. Onlar, hayatımızın anlamını, umudunu ve geleceğini temsil ederler. Çocuklarımız, her biri birer hazine gibi, bize sevgi, mutluluk ve öğretme fırsatı sunarlar.

Çocuklarımız, hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Onlara değer vermek, onların sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde büyümelerini sağlamakla yükümlüyüz. Onlara sevgi, anlayış ve destek sunmak, çocuklarımızın değerini anlamamızın ve onlara gereken önemi vermemizin en önemli göstergesidir. Çocuklarımızın değeri, sadece ebeveynler için değil, toplumun geneli için de büyük önem taşır. Onlar, geleceğimizin mimarlarıdır. Sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş, bilgili, donanımlı ve ahlaklı bir nesil, toplumumuzun ilerlemesine ve gelişmesine katkı sağlar.

Ancak, çocuklarımızın değerini sadece geleceğin yetişkinleri olarak görmemeliyiz. Onlar, şu anki yaşamlarında da büyük bir değere sahiptirler. İçlerindeki masumiyet, merak ve neşe ile dünyayı renklendirirler. Onların varlığı, yaşamımıza anlam katar, bize sevginin ne kadar kutsal olduğunu hep hatırlatır. Çocuklarımızın değerini anlamak, onlara sağlıklı bir ortam sağlamakla başlar. Sağlıklı beslenme, eğitim, sevgi dolu bir aile ortamı ve güvenli bir yaşam alanı, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde gelişmesini sağlar.

Çocuklar, toplumumuzun en savunmasız bireyleridir ve onların korunması ve güvenliği herkesin sorumluluğudur. Çocukların korunması ve güvenliği, toplum olarak en önemli önceliklerimizden biridir. Çocuklar, savunmasız ve etkilenen bireylerdir ve onların güvenliği sağlanmadığında ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, çocukların kötü niyetli insanlardan korunması ve güvenli bir ortamda büyümeleri en öncelikli sorumluluğumuz olmalı. Aileler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları gibi çeşitli aktörlerin işbirliği yaparak çocukların korunması için gereken önlemleri alması gerekmektedir.

Ancak, maalesef dünyanın birçok yerinde çocuklar istismara uğramaktadır. Bu istismarın birçok şekli vardır ve çocuklara zarar verebilir. Ne yazık ki, günümüzde çocuklarımız birçok tehlikeyle karşı karşıyadır. Fiziksel tehlikelerin yanı sıra, çocuklarımızın ruhsal sağlığını tehdit eden birçok faktör de bulunmaktadır. İnternet, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve benzeri teknolojik gelişmeler, çocuklarımızı tehlikeli içeriklere ve kötü niyetli kişilere maruz bırakabilir. Ayrıca, çocuk istismarı, şiddet, ihmal ve benzeri konular da çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden faktörler de var.

Çocukların korunması için alınması gereken önlemlerden biri, çocukların bulundukları ortamların güvenliğinin sağlanmasıdır. Evler, okullar, parklar, kreşler ve diğer alanlar, çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri yerler olmalıdır. Ayrıca, çocukların yetişkinlerle güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlamak da önemlidir. Önce ANNE ve BABA’ya güven duyabilecekleri, daha sonrasında da en güvenilir yetişkinlerin kim olduğu ve acil durumda nereye başvurabilecekleri konusunda bilgi verilmelidir.

Çocukların korunması ve güvenliği, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklar, geleceğimizin teminatıdır ve onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini sağlamak için gereken önlemleri almamız gerekmektedir. Kötü niyetli insanlardan arınmak, çocukların mutluluğu ve sağlığı için elzemdir. Bu nedenle, çocukların korunması için alınması gereken önlemleri yerine getirmek,tekrardan söylüyoruz toplum olarak hepimizin sorumluluğudur.



GELECEĞİMİZİN MİMARI OLAN , UMUDUMUZ OLAN ÇOCUKLARIMIZA YAN GÖZLE BAKAN, PİS EMELLERİNE ALET ETMEK İSTEYEN NE KADAR RUH HASTASI VAR İSE, HEPİNİZİN EN AĞIR CEZALAR İLE CEZALANDIRILMANIZI SAYIN YARGI VE YÜCE MAHKEMELER’E ARZ EDERİZ.



TÜM ÇOCUKLARIMIZIN 23 NİSAN ÇOCUK BAYARMINI KUTLARIZ…

KARAKUŞ