Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa ve Girne’de yapılan aramalarda, tasarruflarında uyuşturucu madde bulunduran 4 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa'da, M.U.(E-30) ve F.Ü.(E-23)’nün kalmakta oldukları ikametgâhta, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde, tasarruflarında yaklaşık bir gram ağırlığına methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde methamphetamine türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet cam pipo, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 40 adet hap ve yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde dün saat 17.30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, park halinde bulunan bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen V.D.(E-25) ve T.S.G.(E-25)’nin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, V.D’nin tasarrufunda yaklaşık bir gr ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, araçta yapılan aramada ise yaklaşık 5 gr ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.