-Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yangının ardından yurtta incelemelerde bulundu

Güzelyurt’ta bir öğrenci yurdunun bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı, yangın söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre saat 14.00 sıralarında Güzelyurt’ta Şehit Kamil Orçin Sokak’ta bulunan Refika Öğretmen Öğrenci Yurdu’nun bodrum katında, depo olarak kullanılan odada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi. Yangında odadaki bazı eşyalar zarar gördü.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yangının ardından yurtta incelemelerde bulundu.

Feyzioğlu, “Güzelyurt'ta Refika Öğretmen KYK Yurdumuzda bugün öğlen saatlerinde bir yangın başlangıcı olduğu bilgisi geldi. Çok şükür kimse zarar görmemiş. Yerinde görmeye, öğrencilerimizin ve yurt idaremizin bir ihtiyacı var mı sormaya geldim” dedi.

Feyzioğlu, önceden yangın tatbikatı yapıldığı için görevlilerin bilinçli şekilde derhal müdahale ettiğine dikkat çekti.

“Katlarda kalan öğrenciler de sakin ve seri şekilde tahliyeyi gerçekleştirmişler. İtfaiye de dakikalar içinde gelmiş. Güzelyurt belediyemiz ve yurtlarımızdan gelen temizlik görevlilerimiz aralıksız çalışıyor. Evlatlarımız gayet iyi” diyen Feyzioğlu, “Uzaktaki ailelerimiz lütfen telaşlanmasın. Bilinçli davranış, önceden alınan tedbir ve tatbikatın faydası büyük. Öğrencilerimize ve yurt idaremize geçmiş olsun. İtfaiyemize, elektrik idaresine, canla başla çalışan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.