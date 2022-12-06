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Talimatı veren kim ?..

Şemsi Kazım ve ailesine ait olan UNIVERSALBANK’ta usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmiyor.

06 Aralık 2022 Salı 01:08
Talimatı veren kim ?..

Şemsi Kazım ve ailesine ait olan UNIVERSALBANK’ta usulsüzlüklerin ardı arkası kesilmiyor. Önceki gün de Bankanın bilgi işlem müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Uzunkaya olmayan para tahsilatını olmuş gibi gösterdiği ve şirket hissedarlarına ait dövizleri, dövizin yüksek olduğu önceki tarihte işlem yapılarak bankanın zarara uğratılmasına sebep olduğu iddiası ile tutuklanmış,  2 günlük tutukluluk sonrasında dün çıkarıldığı mahkeme tarafından ağır teminat şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜNE TALİMATI KİM VEYA KİMLER VERDİ ?..

UNIVERSALBANK Bilgi işlem müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Uzunkaya’nın mahkemede suç iddialarına konu olan işlemleri hangi üst yöneticilerin talimatı ile ve hangi muhasebe memur ve yetkilileriyle birlikte yaptığı araştırıldı mı ?

TALİMATI VERENLER MAHKEMEDEN GİZLENDİ Mİ ?

Ağır teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere kimlik ve pasaportuna el konulup, yurtdışına çıkışı da yasaklanan UNIVERSALBANK Bilgi işlem müdürü Oğuzhan Uzunkaya’nın işbu mahkemeye konu suçları işlerken kendisine talimat veren ve kendisiyle bu suçları işlemesi muhtemel olan kişileri polise biidirip bildirmediği konusu üzerindeki sis perdesi duruyor.

Konu suç ortaklarının polisten veya mahkemeden gizlendiği mi yoksa birileri tarafından korunarak adaletten kaçırıldığı ise ayrı bir diğer merak konusu oldu.

MİLYONLARCA LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİALARI

Üniversal Bankasın'da bilgi işlem Müdürü olarak görev yapan ve olmayan para tahsilatını olmuş gibi gösterdiği gerekçesi tutuklanan Oğuzhan Uzunkaya teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Acaroğlu, olguları aktardı. Polis, 2020 Nisan ayı içerisinde Üniversal Bankası’nda Bilgi İşlem Müdürü olarak çalışan zanlı Oğuzhan Uzunkaya’nın Üniversal Bankası’nın Türkiye’deki bir firmaya kullanmadığını Pos, ATM ve 1 adet telefon santralini 20 ay süreli satışı ile ilgili sözleşme yaptığı, sözleşmenin 20 ay süre ile geçerli olduğu yazmakla birlikte ödeme takvimi ile ilgili bir hüküm bulunmadığı gibi fiilen bir ödeme veya tahsilatın yapılmadığı görüldüğünü buna rağmen Universal Bankası muhasebe kayıtlarının söz konusu satıştan 6 milyon 160 bin 950 TL tahsilat gösterdiğini anlattı. Polis, bu işlem ile Üniversal Bankası’nın 6 milyon 81 bin 580 TL gelir elde etmiş gibi muhasebe kaydı oluşturarak 62/2017 Bankacılık yasasının 73.maddesinin 9 fikrasına aykırı hareket ettiğini belirtti. Polis, yine zanlının Universal Bank LTD'TE 11.05.2020 tarihinde yapmış olduğu 1 milyon 225 sterlin ve 330,000 Euro dövizi sermaye artırımı için TL’ye çevirdiğini ancak bu işlemi kurların daha yüksek olduğu 07.05.2020 tarihinde yapmış gibi göstererek banka hissedarlarına 391,243 TL avantaj sağlamakla methaldar olduğunu söyledi.Polis, her iki soruşturmanın da tamamlandığını belirtip, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Kaynak: Kıbrıs Adalet

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan UZUNKAYAUniversalbank
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