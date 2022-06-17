Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!

ŞEMSİ KAZIM ERKMAN'A AYRICALIK MI !!!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrakta sahtecilik yapıp kendilerine menfaat sağladıkları gerekçesiyle dün 2 kızı Eda ERKMAN ve Betül ERKMAN mahkemeye çıkarılıp teminata bağlanırken bugün mahkemeye gelmesi için tutuklama kararı çıkan Dr. Şemsi Kazım ERKMAN ve eşi Halide ERKMAN'ın rahatsızlıklarını öne sürerek mahkemenin gıyabında yapılması isteniyor.

VATANDAŞ SEDYEYLE MAHKEMEYE GETİRİLİRKEN BU AYRICALIK NİÇİN !!!

Çok daha basit suçlardan veya trafik kazasından yargılanan vatandaşlar mahkeme huzuruna sedyede dahi olsa getirilirken bankayı zarara uģratacak faaliyette bulunanların mahkeme huzuruna çıkmaktan kaçınmaları tepkiye neden oluyor.

ŞEMSİ KAZIM ERKMAN'IN HABERİ YOK İDDİASI !!!

KIBRIS MANŞET'e bilgi veren kaynaklar bankanın içerisine düşürüldüğü polisiye durumların ve mahkeme süreçlerinin Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım ERKMAN'dan gizlendiği ve bu sebeple gerçeği yansıtmayan doktor raporu alarak kendisini mahkemeye getirmekten kaçındıklarını iddia ettiler.