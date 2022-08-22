Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!

BU KIYAĞIN SEBEBİ DUYGUSAL MI !!!

Merkez Bankası Web sitesine göre UNIVERSALBANK LTD . 2021 bilançosunu halen daha Merkez Bankasına sunamadı.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar verilmesi gereken bankaların 2021 yılı bilançolarının sunulmuş olmasına rağmen UNİVERSALBANK halen daha bilançosunu Merkez Bankasına sunmadı.

Banka Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN ile eşi Halide ERKMAN, kızları Betül ERKMAN ile Eda ERKMAN'ın bankada yolsuzluk yaparak bankayı zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmalar neticesinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkışları yasaklanmış ve ağır teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, diğer kızları Sibel ERKMAN ve Çiğdem ERKMAN hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şimdi halk adına soruyoruz

1. Daha önce de bilançolarını gerçeğe aykırı şekilde açıklayan Universal Bank niye hala daha bilançolarını açıklamadı?



2. Universal Bank'ın dış denetimini yapan murakıp kim? Yayınlanacak bilançoların dipnotlarında hissedarların polis soruşturması sonucunda sahte belge düzenleme ve bankacılık suçlarından mahkemeye çıkartılıp teminata bağlandıkları belirtilecek olduğu için mi bilançosunu yayınlamıyor ? Hissedarların adli durumlarının belirtilmesi yasal zorunluluktur.



3. Universal Bank'ın iç denetimini yapan yönetim kurulu üyesi hissedarların teminata bağlanmasına rağmen görevde kalmalarını merkez bankasına bildirdi mi?



4. Aleyhlerinde soruşturmalar yapılıp teminata bağlanan ve bankanın hissedarları olan Erkman ailesi bu durumu merkez bankasına yasa uyarınca bildirmek zorunda oldukları halde Bildirdiler mi? Bildirmedilerse suç işlediklerinin farkında mıdırlar?



5. Tüm bu yasadışı durumlardan haberdar olan merkez bankası yöneticileri soruşturma altındaki banka hissedarlarını neden görevden almıyor?



Bu kıyağın nedeni nedir? Tamamen duygusal sebeplerle mi göz yumuluyor !!!