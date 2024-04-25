Gönyeli’de, ülkede kaçak olduğu da tespit edilen 22 yaşındaki M.A.B., kavga ettiği A.T. ile kavgayı ayırmaya çalışan C.A.’yı bıçakla yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 03.30 sıralarında M.A.B.(E-22), kavga ettiği A.T.(E-21)’yi bıçak ile kafasının arka kısmından; kavgayı ayırmaya çalışan C.A.’yı (E) ise sağ elindeki iki parmağı, dirseği, göğsü ve ayağından yaraladı.

A.T. ve C.A., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, M.A.B. ve A.T. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında A.T.’nin, yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadan kaçak olarak kaldığı da tespit edildi.