Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, internet üzerinden canlı bağlantıyla Şampiyonluk Meleklerin ailelerine hitap ederek moral ve destek belirti.

Tatar, yarın devam edecek İsias Otel davası için Adıyaman’da bulunan ailelere “İsias Otel davası hepimizin ortak davası” dedi.

Ramada Otel konferans salonunda bulunan ailelere hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hepinize sevgilerimi iletiyorum” diyerek, KKTC devletinin bu olayı yakından takip ettiğini söyledi.

Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile telefonda görüştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Tunç’a Türk adaletine ve yargısına güvendiklerini söylediğini ve adaletin yerini bulması için gerekli istişarelerde bulunmasını istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Tunç’a Kıbrıs Türkü’nün 1974’ten bu yana ilk kez böyle bir acı ve travma yaşadığını, ailelerinden tesellisinin ise adaletin yerini bulması olduğunu söylediğini kaydetti.

“Hepinize sabırlar diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm süreçleri en yakından takip ettiğini vurguladı.

KKTC devletinin Şampiyon Meleklerin anılarının yaşatılması için verdiği sözleri yerine getirmek için çalıştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün sabah Gazimağusa TMK’yı ziyaret ettiğini, öğrenciler ve okul müdürüyle görüştüğünü, Şampiyon Meleklere dua ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Yüreğim Adıyaman’da sizlerle” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, devlet ve hükümet yetkilileri Adıyaman’dayken kendisinin Cumhurbaşkanı olarak ülkede kalması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ailelere moral ve destek belirtti.

“Acınız paylaşıyorum. Tek yürek olarak olağanüstü bir gayret sergiliyorsunuz” diyen Tatar. 6 Şubat sabahı yaşanan sürece değindi.

Şampiyon Meleklerin artık şehit olarak tanımlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Onlar artık vatana emanet” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Tek yürek ve birlikte olmanız takdir edilir büyük bir başarıdır. Bütün gelişmeleri yakından takip edeceğim.” dedi.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, yanlarında oldukları ve güç verdikleri için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Adıyaman’a çok güçlü geldiklerini, bilimin kendini göstererek, adaletin üstün geleceğini vurgulayan Karakaya, Cumhurbaşkanı Tatar’dan sosyal medya platformu Twitter’da (X) yapacağı paylaşımlarla kendilerine destek vermesini istedi.