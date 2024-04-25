Gazimağusa’daki evinde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Memiş İçel’in ölüm sebebi “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği”; Lapta’daki evinde hayatını kaybeden 80 yaşındaki John Vıgus’un ölüm sebebi ise “Çoklu Organ Yetmezliği” olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Gazimağusa’daki evinde yaşamını yitiren Memiş İçel’in (E-74) otopsisinde, ölüm sebebinin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Akciğer Enfeksiyonu, Solunum ve Dolaşım Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Aynı gün Lapta’daki evinde yaşamını yitiren Derrick John Vıgus’un (E-80) otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Çoklu Organ Yetmezliği” sonucu olduğu belirlendi.