Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Afet ve Çatışmaya Dirençli Miras” temalı panel düzenlendi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve INTBAU (Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği) Kıbrıs ortaklığında düzenlenen "Intbau Diyalogları" konulu etkinlik 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü’nde Mimarlık Fakültesi Alpay Özdural Salonu’nda yer aldı ve saat 13.30’da başladı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, panele DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh Mokhtar Shahi Sani, INTBAU Kıbrıs Başkanı ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

- Sani

Panel açılışında konuşan DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sani, Mimarlık Bölümü’nün kültürel miras alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve etkinliğin yararlı olmasını diledi.

-Atun

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü’nde etkinliği gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

-Karatepe

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe, etkinlikte alanlarında uzman katılımcıların yer aldığını görmekten mutlu olduklarını belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Karatepe, DAÜ’nün KKTC’de yasa ile kurulan tek devlet üniversitesi olduğunu vurgulayarak, DAÜ’nün sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Karatepe DAÜ hakkında bilgiler de verdi.

Karatepe, dünya miraslarını yaşatmak amacıyla yapılan çalışmaları önemli ve değerli bulduğunu belirterek, bunu desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Ülkenin kültür mirasları açısından zengin olduğunu belirten Karatepe, ancak gerekli önemin verilmesi konusunda geride kalındığını kaydetti.

- Dinçyürek

INTBAU Kıbrıs Başkanı ve DAÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Dinçyürek de INTBAU Kıbrıs hakkında açıklamalarda bulundu ve etkinliğin amacından bahsederek kültürel mirasın önemini ifade etti.

-Jelenski

Panele çevrim içi olarak katılan INTBAU ICC Başkanı Dr. Tomasz Jelenski ise DAÜ’ye gelemediği için üzgün olduğunu belirtti ve etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından “Afet ve Çatışmaya Dirençli Miras” temalı panel Dr. Tomasz Jelenski moderatörlüğünde başladı. Panelde Prof. Dr. Sani, Doç. Dr. Giuseppe Amoruso, Prof. Andrii Markovskyi ve Zeynep Ece Atabay sunumlar yaptı.