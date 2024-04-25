Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) çalışan eksikliği, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yetersizliği gerekçeleriyle Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Haspolat ambarında tam gün grev başlattı. Eylem gerekçesi sıkıntıların, tüm şubelerde olduğu belirtildi.

Grev nedeniyle Haspolat ambarına yem almaya gelen hayvancılara yem verilemedi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, TÜK Haspolat ambarında yaptığı açıklamada, aylardır TÜK’ün sorunlarına çözüm bulacak bir yönetim kurulu başkanı bulunmadığını söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın TÜK üzerinden farklı planlar içerisinde olduğunu öne süren Serdaroğlu, “TÜK, hayvancı ve üreticinin malıdır. Siyasilerin malı değildir” dedi.

Hükümeti üretime değer vermemekle suçlayan Serdaroğlu, “Sizin hizmet ettiğiniz yerler bellidir, adanın satılmasından bellidir, üretimi ne kadar düşündüğünü tarım toprağı bırakılmamasından bellidir” dedi.

Grevin çalışanların haklarının yanında hayvan üreticisi ve çiftçinin daha iyi hizmet alınması için düzenlendiğini kaydeden Serdaroğlu, hükümetten para olmadığı için istihdam yapamayacağı yanıtını aldıklarını ancak 2023’te 149 işçi istihdam yapıldığını ve esas ihtiyaç olan yerlere verilmediğini ileri sürdü. Serdaroğlu, adama göre iş değil de işe göre adam alınması gerektiğini belirtti.

-"Hayvancı arpasını kendi çuvallıyor"

Mücadelenin hayvancı ile birlikte verilmesi gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, TÜK ambarlarındaki personel eksikliğinden dolayı hayvancının arpasını kendinin çuvallayıp yüklediğini kaydetti.

Kurum yönetiminin Haspolat ambarında işleri üç kişiyle döndürmeye çalıştığını, ancak buradaki işin üç kişi ile döndürülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Serdaroğlu, sorunun sadece Haspolat ambarında olmadığını, Güzelyurt ve diğer şubelerde de benzer sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

TÜK personelinin toz toprağın içinde gerekli koruyucu malzemeler olmadan çalıştırıldığını belirten Serdaroğlu, “TÜK’te sorunlar var, adam eksikliğinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar” dedi.

-"Kurultaya kadar adam alamayız"

İşçi talepleri karşısında kendilerine “Kurultay var kurultaya kadar adam alamayız” yanıtını aldıklarını belirten Serdaroğlu, “Memleketin kaderi kurultaya mı kaldı, neden kurultaya kadar?” diye sordu.

Ahmet Serdaroğlu, sendikanın da desteğiyle TÜK yönetimi tarafından işçi yükünü azaltmak amacıyla makineler alındığını ancak bunların amaca hizmet edecek makineler olmadığını belirtti.

Serdaroğlu, “Amaca hizmet etmeyecek makineler alındı belli ki... Bu da bir suçtur” dedi. Altı ay önce alınan makinelerin ambarlarda tutulduğunu ve çürümeye terk edildiğini ifade eden Serdaroğlu, Sayıştay aracılığıyla hesap soracaklarını kaydetti.

-Yarın tüm ambarlarda

Serdaroğlu, personel eksikliği konusunda bugün mesai bitimine kadar ilerleme kaydedilememesi halinde TÜK’e bağlı tüm şubelerde yarın için grev ilan edeceklerini de ifade etti.