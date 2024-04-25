23 Nisan törenlerine çocuğu dolayısıyla katılan bir doktor arkadaş anlatıyor...

Törenlere çocuğunu izlemek için gitmiş ama saha da tam bir doktorluk görevi yapmış!

Törenler sırasında tam 8 öğrenci hastanelik olmuş...

Bayılan, ayılan hastaneye gönderilmiş!

Düşünsenize 30 derece etkinlik...

Bir de havada Afrika’dan gelen toz bulutu belası var!

Nem oranı bilmem ne kadar...

Her bayram milli ve milliyetçi ruhumuz kabarır ya!

İlla ki güneş altında, illaki fırtına ve yağışlı havada o görev yerine getirilecek, iki iki daha dört...

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Kimse kusura bakmasın lütfen...

Atatürk sevgisi ve coşkusu böyle kutlanmaz!

Bir damla çocukların güneşin altında işi ne?

Bizim duyduğumuz sadece tek bir okulun gösterisinde bayılan, fenalaşan 8 minicik yavru...

Devlet erkanı klimalı arabalarla gelir, gölge yerlere oturur ve etkinlikleri izler, naralar nutuklar atılır!

Çocuklar ise güneşin altında onları bekler...

Milliyetçilik, memleketçilik böyle olmaz efendiler!

Sadece onlara kötülük etmiyorsunuz, Atatürk’e de hakaret ediyorsunuz...

Atatürk’e saygı, çocuklara işkence yaptırarak gösterilmez, gösterilemez!

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Eğitimde yaşanan sıkıntılar ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelir...

Gelen de giden de nutuk sallamaktan başka bir şey yapmaz!

Doğruyu söyleyen sendikalar da kesinlikle sevilmez, hatta birçoğu vatan haini olarak ilan edilir...

Tabi ki vatan hainlerinin kim olduğu da artık kesinlikle tartışma kaldırır!

Önceki gün iki ilk okul sendikası eylem yaptı...

Artık okulların sağlamlık sorununu bir yana bıraktık!

11 Okulda müdür yokmuş...

35 Okulda da müdür muavini!

Bunu deşifre eden hiç vatan haini olur mu?

Okullarda müdür, muavin eksikliği varsa bunu gidermek kimin görevi?

Sizin mi yoksa vatan hainliğiyle suçladıklarınızın mı?

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Şimdi de belli ki birileri CTP Milletvekili Sami Özuslu’yu vatan haini ilan etmeye çalışıyor...

Doğrudur, 20 sene önce Kutlay Erk LTB başkanıyken basın danışmanlığı görevini üstlenmişti!

Yaptıysa ne oldu?

Bir araştırın bakalım, şu anda kaç meslektaş, hangi kurum ve makamların basın danışmanlığı görevini üstlenmiş durumdadırlar...

Medya mensupları bu ülkede en az kazanan, göründüğünden çok daha zor şartlarda hayatını idame ettiren kesimdir!

Bu kesim dün olduğu gibi bugün de yarın da ikinci iş yapacaktır, bundan kime ne?

Ha keşke herkes Sami gibi ilkelere sahip olsa...

Siyasi görüş farklılıkları nedeniyle bu kadar çamur atmak de neyin nesi!

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Son günlerde iki üniversitenin adı sahtekarlık olaylarında anılmaya başlandı...

Birisi devlet kademesinin akın ettiği, lisans ve yüksek lisans dağıtmakla suçlanıyor!

Dağıtmışlar da dağıtmışlar, beleşe ya da parayla...

Konunun uzmanları yakında patlayacak diyor, bekleyip göreceğiz artık!

Patlatacaksanız da patlatın insanlara işkence çektirmeyin...

Bir de 4 bin kaydı olan bir üniversitemiz varmış!

Kayıtlarda 4 bin öğrenci gözüküyor ama eğitime devam eden 500 öğrenci...

3Bin 500 kişi nerede?

Onların da insan kaçakçılığı nedeniyle okula kayıt yaptırdığı iddia ediliyor...

Tam bir kaos, tam bir bilinmezlik!

Hadi bakalım artık patlatın bombaları da çürükler bir an önce ayıklansın...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, havaların ısınmasıyla birlikte bez 23 Nisan törenlerinde öğrencilerin önemli bir kısmı bir takım hastalıklarla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki eğitimin patronu olarak umarız bir dahaki sefere önlem almayı unutmaz minik yavruları riske atmazsınız!

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Annan Planı konulu panel beklenenden daha fazla ilgi gördü ve salona sığılmadı kim bilir bu belki de önemli bir gelişme olabilir. Ama ha keşke planın kabulünün önüne takoz koyan AKEL’e mensup misafirleri biraz sıkıştırıp kendilerini sorgulasaydınız!

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Sayın Erdal ÖZCENK, Turgay Avcı’nın DAÜ’ye dönüşü ve iddia edilen aldığı maaş artık özellikle sosyal medyada gündemin tepesine oturdu. Yasal olarak böyle bir şey mümkün mü artık en doğru yanıtı siz vereceksiniz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için küçük de olsa bir açıklama şart oldu değil mi?

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Sayın Mustafa TÜMER, Vakıflar İdaresi olarak ihtiyaçlı bir kadına barınması için sağladığınız mekan kendisinin hasta olması nedeniyle uygun görülmemiş olsa ki vatandaş olumsuz mesajlar göndermeye başladı. İyilik için biraz daha yaşanabilir bir ev lütfen!

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Sayın Erhan ARIKLI, eski Ercan binasının akıbeti konusunda yayınlanan haber ve yorumlar kurultaydan hemen sonra buraya odaklanmanız gerektiği yönünde mesajlar taşımaya başladı. Şimdi hayalleri gerçeğe taşıma zamanıdır, hadi bakalım kolay gelsin...

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Sayın Kemal Deniz DANA, doktora tez çalışmaları nedeniyle ülkede sakin bir yer bulamayınca 10 günlüğüne Antalya’da konaklama kararı almışsınız umarız oradaki turist akınından olumsuz etkilenmezsiniz. Allah zihin açıklığı versin akademik hayatınızda başarılar dileriz...

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Sayın Ercan TURAN, kısa da olsa süren ve hayal kırıklığı yaratan siyasi hayatınızdan sonra şimdi yeniden gerçek mesleğinize dönüm bir otelin genel müdürü olmanızdan dolayı tebrik ederiz. Bir insan hangi işi biliyorsa kesinlikle onu yapmalıdır değil mi? Hayırlara vesile olsun...

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Sayın Sami ÖZUSLU, meclis konuşmalarınız birilerini rahatsız etmiş olmalı ki 20 sene önceki bazı görevleriniz bir kez daha tartışmaya açılmaya çalışılıyor. Çalmadıysanız, çırpmadıysanız kazandıklarınız ana sütü gibi helaldir, çok da kafaya dert etmeyiniz deriz...

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Sayın Mustafa YAVER, İstanbul’daki büyük operasyondan sonra ülkeye çok daha sağlıklı bir şekilde döndüğünüzü memnuniyetle öğrendik. Böylelikle ana gibi yarın olmayacağı da artık kesinlik kazanmış oldu değil mi? Her ikinize de çok büyük geçmiş olsun...

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