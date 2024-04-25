İsias Oteli davasının ikinci duruşması için Adıyaman’da bulunan aileler, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi ziyaret etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Adıyaman yeni Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye görevinde başarılar diledi.

Emsal bir karar için mücadele edeceklerini söyleyen Karakaya, davanın doğru yönde sonuçlanacağına inanç belirtti.

Şampiyon Meleklerin ailelerine başsağlığı dileyen Tutdere, böyle acıların tekrar yaşanmaması için çalışacaklarını kaydetti.

Depremde yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Tutdere; depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Şampiyon Melekler için anıt yapacaklarını söyledi.

Çocukların adını yaşatmak için belediye olarak gerekenleri yapmaya hazır olduklarını ifade eden Tutdere, adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirdi.