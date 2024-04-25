Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Belediyesi’ni ziyaret ederek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Sınırüstü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi isimli yaşlı bakımeviyle ilgili yetkili mercilerle bir araya geldi.

İskele Belediyesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, İskele bölgesinde bulunan Sınırüstü Yaşlı Bakımevine giderek tadilatı devam eden binada incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İskele Belediyesi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, İskele Bölgesinin sürekli büyüyerek geliştiğini ifade etti.

İskele’ye dünyanın birçok yerinden insanın yerleştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin aynı zamanda ülkenin tanıtım mekanizması oldugunu söyledi.

Hızlı gelişmenin beraberinde bazı altyapı sorunlarını da getirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin daha çağdaş ve modern bir yere dönüşmesi için yapılan çalısmaları takdir ettigini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Halk Vakfı Yaşam Sitesi'nin en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğine işaret ederek, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektigini söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadikoglu da 82 farklı ülkeden gelen yabancıların bölgede yaşamayı tercih ettiğini belirterek, gelişmeyle birlikte bölgede bazı altyapı sorunları da oluştuğunu kaydetti.

İskele Belediyesi olarak yaşlılara büyük önem verdiklerini dile getiren Sadıkoğlu, Halk Vakfı Yasam Sitesi'nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümet tarafından desteklenmesi gerektigini vurguladı.