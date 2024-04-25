Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nin ihalesinin tamamlandığını ve imzaların atıldığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu, bugün konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamada, Engelsiz Yaşam Evi ile ilgili şartnameyi daha önceki dönemde yaşanan hırsızlık olayından dolayı sil baştan değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

-“Beş kez şartnameyi değiştirmek zorunda kaldık”

Şartnamenin her değişmesinin yeni bir fiyat ve keşif gerektirdiğine dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Yeni bir keşif demek yeni bir yönetim kurulu kararı demek. Her bir şartname, yapılacak işin bir ay gecikmesi demek” şeklinde konuştu.

Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nde beş kez şartnameyi değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Son yedi ayda iki kere temizlettik ve hızlandıracağımızı söyledik. Şartnamede sıkıntılarımız çıktı. Birçok malzeme çalınmıştı, bazı cihazlar çalışmıyordu. Merkez Bankası’nın ana sponsorluğunda işimizi tamamladık. Demirhan Yaşam Evi ile ilgili ihalenin imzasını geçen hafta cuma günü ilgili firmayla attık.”

- İhaleyi Ceman Constraction kazandı

Öte yandan, Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan Engelsiz Yaşam Evi Tamir ve Tadilat Yapım Projesi’ni KDV hariç 9 milyon 666 bin 778 TL 6 kuruş ihale bedeliyle Ceman Constraction’ın kazandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre, ilgili firmanın sahibi Barış Tosunoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu arasında imzalar 19 Nisan’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda atıldı. İhale şartnamesine göre, Engelsiz Yaşam Evi Tamir ve Tadilat Yapım Projesi, 120 iş günü içinde tamamlanacak.