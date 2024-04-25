Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Hansika Alut ile Basil Chukwuemeka Amazi bugün sabah Lefkoşa’da ayrı ayrı duruşmaya çıkarıldı.

Polis memurları Hasan Kabadayılar ile Emine Çıkan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis memuru Kabadayılar, 24 Nisan 2024 tarihinde, saat 22:40 raddelerinde Lefkoşa Adli Şubeye telefoniyen gelen bir bilgi üzerine Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir spor salonunda ikamet izinsiz olabileceğinden şüphelenilen siyahi erkek bir şahıs olduğunun öğrenildiğini belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine konu yere gidildiğini ve zanlının yapılan muhaceret kontrolunda 148 gündür, KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Kabadayılar, zanlının yasal olmayan yollardan yargılanmaktan kaçabileceğini kaydedip, 20 gün merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. Polis memuru Emine Çıkan ise Hansika Alut’un 24 Nisan tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 26 Temmuz 2023 tarihinden beri 231 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, her iki zanlının da 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.