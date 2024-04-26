İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile görüştü.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, görüşmede, İskele Belediyesi ile DAÜ arasında geçmiş yıllarda yapılan işbirliğinin yeniden ve daha kapsamlı olarak hayat bulması için hazırlanacak protokolün detayları ele alındı, bilgi alışverişinde bulunuldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na yaptığı nezaket ziyaretinde, DAÜ Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Spor İşleri Müdürlüğü Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol ile spor işleri personeli eşlik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, İskele Belediyesi ile DAÜ arasındaki işbirliğine her zaman büyük önem verdiğini ifade etti.

Son dönemde gelişen ve bu gelişmeye bağlı olarak büyüyen İskele’nin, ülkenin yüz akı konumunda bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yeni bir işbirliğinin son derece değerli olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, İskele’ye değer veren, İskele’nin değerini yüceltmek için girişim başlatan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve ekibine teşekkür etti.