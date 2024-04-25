Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoda sahte dolarla kumar oynamaya kalkışan İbrahim Karatоbак ve Vehab Çelik suçüstü tutuklandı. İki zanlı "Sahte Banknot Tasarrufu” ve “Sahte Parayı Tedavüle Sürme" suçlamalarıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı. Zanlılardan Karatоbак’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğü öğrenildi. Polis, zanlıların 24 Nisan 2024 tarihinde saat 19:15’de Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir casinoda, tasarruflarında bulundurdukları ve sahte olduğuna inanılan seri numarasız 100 Amerikan Dolarını kumar oynamak maksadı ile tedavüle sürdüklerini belirtti. Zanlıların aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve bulunması gereken emareler olabileceğinden, zanlıların bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.