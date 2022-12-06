Banka yönetimi neden sessiz ?..

UNIVERSALBANK Bilgi işlem müdürü Oğuzhan UZUNKAYA’nın usulsüz işlemler iddiasıyla tutuklanıp 2 gün tutukluluğunun ardından ağır teminat şartları ve yurtdışına çıkışı yasaklanarak kimlik ve seyahat belgelerine el konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının üzerindeki sır perdesi gizemini koruyor.

Konuyla ilgili bilgilerine başvurulan UNIVERSALBANK Yetkilileri ise gazetemiz muhabirlerinin ısrarlı sorularına rağmen konuyla ilgili sessiz kalmaları soru işaretlerini çoğaltıyor.

BANKA YÖNETİMİ NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMUYOR ?...

Gazetemiz KIBRIS MANŞET’in bankaya yakın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Banka üst yönetiminin sözkonusu işlemlerle ilgili polise herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Sözkonusu davaya konu suç unsuru işlemlerle ilgili eğer üst yönetimden alınan talimat varsa bu talimatı kimlerin verdiği ve bu talimatı verenlerin neden mahkeme huzuruna çıkarılmadığı bir soru işareti olarak dururken;

Sözkonusu suçlarla ilgili işlemlerin eğer üst yönetimden herhangibir talimat almadan yapılmış olması halinde bankanın işbu soruşturmaya konu işlemleri yapan sorumlu veya sorumlularla ilgili polise şikayette bulunmamaları bir başka soru işareti olarak ortaya çıkmaktadır.

Yine banka içerisindeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre zanlı Oğuzhan Uzunkaya’nın diğer suç ortaklarını ve talimat verenleri gizlemesi karşılığında kendisinden şikayetçi olunmayacağı gibi bankadaki işine devam edebileceği yönünde zanlıya teminat verildiği de iddia ediliyor.