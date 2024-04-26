SÖZLEŞMELİ TAŞIMACILAR YİNE ÖDENMEDİ UMUTLARI BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL

Ergün Yahat

Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşmeli taşımacılar arasında imzalanan taşıma ücretleri yine ödenmedi.

Nisan ayı bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen daha Mart ayı ödenmezken otobüs işletmeleri sahipleri artan faiz oranlarının zaten alacağımız paranın yarısını yediğini Maliye Başkanlığının umrunda mı şöferler mazot refakatcılar para bekliyor sigortalar yatırılmıyor, bu konuda başbakanın bu işe el atmasını beklediklerini iddia ettiler