Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, müşteki avukatları, Gazi Üniversitesi raporu hakkında üç uzman görüşün dinlenmesini istedi. Avukat Mehmet Eren Turan, amaçlarının duruşmayı uzatmak olmadığını belirtti.

Sanık avukatları ise, uzmanların dinlenmesine karşı çıkarak, mahkemenin yetersiz görmesi durumunda ek rapor isteyebileceğini veya başka bir kurum görevlendirebileceğini kaydetti.

Mahkemenin uzmanların dinlenmesine karar vermesi sonrasında sanık avukatlarından bazıları mahkemeyi terk etti.

Hakim ise, her bir talebin mahkeme heyetince müzakere edildiğini belirterek, uzmanların dinlenmesine oy birliğiyle karar verildiğini kaydetti.

Ardından duruşmaya kadar verildi.