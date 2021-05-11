İhmalkarlık gösterdiği tespit edilen zanlılar teminata bağlandı

10.05.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Tuzla’da, yapımı devam etmekte olan okul inşaatında damında izolasyon halısı döşemekte olan Nowab MIAH (E-46) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanması üzerine Mesele ile ilgili olarak inşaat alanında gerekli emniyet tedbirlerini almayıp ihmalkarlık gösterdiği tespit edilen Mehmet Karalım E-63) ve Serdar Arı (E-37 )ayni gün tutuklandı.

Zanlılar bugün 11.05,2021 tarihinde ihmalkarane eylem sonucu Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak KKTC haricine çıkışı yasaklanarak, seyahat belgeleri polise teslim edilerek teminata bağlandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın imza edeceği 100 bin’er şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)