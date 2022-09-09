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Erkman ailesine mahkemeden ret!

UNİVERSALBANK hakim hissedarları Şemsi Kazım ERKMAN ve ailesi adına hisselerinin kontrolünün TMSF'ye geçmemesi için talep edilen Ara Emri mahkeme tarafından reddedildi.

09 Eylül 2022 Cuma 01:09
Erkman ailesine mahkemeden ret!

ERKMAN AİLESİNE MAHKEMEDEN RET !

UNİVERSALBANK hakim hissedarları Şemsi Kazım ERKMAN ve ailesi adına hisselerinin kontrolünün TMSF'ye geçmemesi için talep edilen Ara Emri mahkeme tarafından reddedildi. 

UNİVERSALBANK hakim hissedarları Şemsi Kazım ERKMAN , eşi, kızları ve oğlu aleyhine bankacılık yasasının çeşitli maddelerine aykırı hareketlerden dolayı haklarında açılan soruşturmalar sonrası geçtiğimiz hafta hissedarların hisselerinin kontrolü TMSF'ye geçmiş , Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kazım ERKMAN ve kızı yönetim kurulundaki görevlerinden alınmıştı.

Nitelikli Hissedarlar ERKMAN ailesinin hisselerinin kontrolünün TMSF'YE geçmesi üzerine aile Yüksek Mahkemede dava açarak Ara emri talep etti. 

Dün öğleden sonra geç vakitlere kadar devam eden Ara Emri duruşmasının kararı akşam saatlerinde Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu tarafından okundu ve ERKMAN ailesi tarafından talep edilen Ara Emri talebi reddedilerek taraflara tebliğ edilmesine Emir verdi. 

Mahkeme sonrası moralleri oldukça bozuk olan Eda ERKMAN ile Betül ERKMAN'ın bugün yapılacak olan UNİVERSALBANK Genel Kurulunda kendileri yerine TMSF temsilcilerinin oy kullanması esnasında nasıl bir tavır takınacaklari merak ediliyor.

Öte yandan KKTC Merkez Bankasının UNİVERSALBANK'taki ERKMAN ailesinin hisselerinin kontrolünün TMSF'YE geçtiğine ilişkin duyuru yapmaması bankacılık ve finans çevrelerinde büyük tepkiye neden oldu.

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