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Sahte evrak davası sürüyor...

Sahte evraklarla şahıslara ait mülkleri kendisine ait şirkete devrettiği iddia edilen İşadamı Mehmet Eminoğlu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu gerekçesi ile aranan kişi ilan edilen zanlı Murat Serdar Özcan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Sahte evrak davası sürüyor...

Sahte evraklarla şahıslara ait mülkleri kendisine ait şirkete devrettiği iddia edilen İşadamı Mehmet Eminoğlu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu gerekçesi ile aranan kişi ilan edilen zanlı Murat Serdar Özcan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 12:26
Sahte evrak davası sürüyor...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Bülent Hapçı olayla ilgili bulguları aktardı. Hapçı huzurda bulunan zanlı Murat Serdar Özcan’ın 2018-2019 yılı içerisinde meydana gelen sahte evrak düzenleme, sahte davranışla kayıt temini gibi suçlarla bağlantısı olduğunu ve zanlı Mehmet Eminoğlu’nun bana tehditle evrak düzenlettiler iddiaları üzerine meselede şüpheli olduğu tespit edilip aranan kişi ilan edildiğini söyledi. Polis başlatılan soruşturma neticesinde zanlının 25 Temmuz tarihinde şuan tutuklu olarak bulunan zanlı Melike Akkaya ile birlikte Eminoğlu’nun ofisine giderek zanlının adına bulunan ve Eminoğlu’nun yapmış olduğu Magic Plus binasındaki 74 ve 80 numaralı daireleri Akkaya adına devretmek için işlem yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis Memuru Hapçı ayrıca yapılan sorgulama ve incelemede zanlı Özcan’ın söz konusu daireleri hiçbir bedel ödemeden devraldığının da tespit edildiğini bu yönde de soruşturmanın sürdüğünü belirti.

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Polis memuru Bülent Hapçı mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı olduğunu halan alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları ve evraklar olduğunu belirterek zanlı Özcan’ın soruşturmanın salimen yürütülmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma Maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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