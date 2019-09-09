“Adımı niye açıklamadı!”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Zeki Çeler hakkında isimsiz olarak yazılan yazıyı ve yapılan iddiaları KIBRIS MANŞET’e değerlendirdi…

KIBRIS MANŞET –ÖZEL

Sarvan’ın bakanlığı döneminde ‘panik butonu’ projesinde bakanlığa teklif götürdüğünü ama pahalı olması nedeniyle bunu kabul etmediğini belirten Çeler, büyük ihtimalle bu yazıyla kendisinin intikam almak istediğini tahmin ettiğini söyledi.

Suçlamaların ismiyle yazılmasını istediğini de dile getiren Zeki Çeler, ‘ha keşke böyle bir şey yapsalar da konuyu mahkemelere taşısak ve gerçekler ortaya çıksın’ yorumunda bulunurken bu konuda çok rahat olduğunu ancak suçlamaların da ima yoluyla yapılmasının çirkin olduğunu ifade etti.

Ercan’daki VIP geçişlerinin kameralar önünde kayıt olduğunu da hatırlatan Çeler, bunun rahatlıkla öğrenilebiceğini, ayrıca bu geçişlerde yolcu beraberi valizlerin x ray cihazından geçirildiğini, zaten bunun aksinin de mümkün olmadığını kaydetti.

Çeler, bunu bazı siyasilerin malzeme konusu yaparak isimsiz olarak karalama kampanyası başlattıklarını belirterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı kullanmak için gayret gösterdiklerini iddia ederek kendilerine yakıştıramadığını, seçimlerde Akıncı’ya destek vermek için tüm gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.