Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Tüketici Konseyi toplantı raporlarının Konsey üyelerine verilmesini talep etti.

Dernekten yapılan açıklamada, talep edilmiş olmasına rağmen, bu raporların ilgili kurum ve üyelerine Bakanlık tarafından iletilmemiş olmasının toplantı amacına ve tüketici haklarına hizmet etmediği kaydedildi.

“Bakanlığın Konsey kararlarını basına açıklamış olması kurumların ve örgütlerin çalışmaları için bir zemin teşkil etmemektedir.” denilen açıklamada, alınan kararlara ilişkin devletin icra ve yasama kurumlarına bilgi verilmemesinin de uygulamaya olanak bırakmadığı, bu şekilde bir çalışmanın yürütülemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Derneğimizin Konseye sunduğu önerileri kapsamında yapılacak çalışmalar için oluşturulması kararı alınan “Çalışma Komitesi” de aradan bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen ne program çalışması ne de konuları hakkında bilgilendirilmemesi başka söze gerek bırakmamakta, devlet bürokrasinin tablosunu açıkça yansıtmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.