Ülke genelinde dün trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 398 araç sürücüsünden  548’i çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 1 sürücü tutuklanırken,  27 araç ise trafikten menedildi.

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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre rapor edilen  trafik suçları; “277’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 117’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,  10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 110’u diğer  suçlar” olarak sıralandı.