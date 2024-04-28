LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Seliz Bağcılar, “Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü” konusunda açıklama yaptı.

“Halk sağlığı, toplumun genel sağlık durumunu iyileştirmeyi ve hastalıkları önlemeyi hedefleyen bir disiplindir. Bu bağlamda, diyetisyenlik, bireylerin sağlıklı yaşam biçimleri benimsemelerine yardımcı olmak için önemli bir role sahiptir. Halk sağlığında diyetisyenlik, toplumun beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek, obezite gibi yaygın sağlık sorunlarıyla mücadele etmek ve kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak için kritik bir öneme sahiptir” diyen Bağcılar, sözlerinin devamında şunlara değindi; Diyetisyenler, bireylerin ve toplumun beslenme ihtiyaçlarını değerlendirir ve uygun beslenme planları geliştirirler. Halk sağlığı alanında çalışan diyetisyenler, geniş kitlelere ulaşarak sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eder, bilinçlendirme çalışmaları düzenler ve toplumun beslenme konusundaki bilgi eksikliklerini giderirler. Bu çabalar, obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların yaygınlığını azaltmak ve genel sağlık seviyesini yükseltmek için hayati öneme sahiptir.

Halk sağlığında diyetisyenliğin, sadece bireylerin değil, aynı zamanda okullar, işyerleri, kamu kurumları ve sağlık tesisleri gibi toplumun farklı kesimlerinin de beslenme alışkanlıklarını iyileştirmeyi de hedeflediğini vurgulayan Bağcılar, bu çerçevede okullarda beslenme eğitimi programları düzenlenmesi, sağlıklı beslenme standartlarının belirlenmesi ve işyerlerinde sağlıklı yemek seçeneklerinin teşvik edilmesi gibi çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

“Halk sağlığında diyetisyenlerin rolü sadece mevcut sağlık sorunlarıyla mücadele etmekle kalmaz, aynı zamanda gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine de yardımcı olur” diyen Bağcılar, bu nedenle diyetisyenlerin toplum sağlığı alanında oynadığı rolün değerinin giderek artmakta olduğunu dile getirdi.

Bağcılar “Son olarak, halk sağlığında diyetisyenlik, toplumun genel sağlık durumunu iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için kritik bir rol oynamaktadır. Beslenme konusunda bilinçlendirme çalışmaları düzenleyerek, beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek için stratejiler geliştirerek ve toplumun her kesimine sağlıklı beslenme bilgisi sunarak, diyetisyenler toplum sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar” diyerek sözlerini tamamladı.