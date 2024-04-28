Değerli Demokrat Ailemiz .,

Yine ve Yeniden 1 Mayıs Geleneksel Pikniğimiz , Alsancak Camelot Tesislerinde geçtiğimiz yıl olduğu yerde gerçekleşiyor .

1 Mayıs Bahar , Emek ve Dayanışma Gününde Birlikte Anda olabilmenin heyecanı ile en derin Sevgi ve Saygılarımı iletiyorum.

Not : Saat 10:00 da başlaması planlanan Etkinliğimizde kendi tatlarınızla ve hazırlıklarınızla katılırken , Parti Merkezimizin ikramları arasında , mangal , ızgara , alkolsüz içecekler de yer alacaktır .

Her zaman olduğu gibi , Birlik ve Beraberlik ruhuyla bir araya geleceğimiz günde tüm İlçelerimizin , Aileleriyle katılımı Güçlü Bir Demokrat Aile Dayanışması sağlayacaktır .

Deniz Mevsimini açmak isteyen Kardeşlerimiz de Havlu ve Deniz kıyafetlerini getirmeyi ltf . ihmal etmesinler .