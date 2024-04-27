KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

26.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

27.04.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu 12-13 km’leri arasında, Mehmet ÖLMEZ (E-47), 342 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UU 967 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, Granel Çemberine geldiği zaman, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip çemberde seyreden araçlara yol vermek için durmak zorunda kalan Ali EVRAN (E-67) yönetimindeki TLF 207 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖLMEZ, İskele Sağlık Ocağında yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan UU 967 plakalı araç sürücüsü Mehmet ÖLMEZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

26.04.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,237 araç sürücüsü kontrol edildi ve 105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz, 8’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 458 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan 3 araç sürücüsü tutuklanmış, 49 araç ise trafikten men edilmiştir.