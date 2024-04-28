Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan bir şahsın valizinden her biri yarım kiloluk 26 paket, toplam 13 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tespit etti

Polis Basın Subaylığ'ından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09:00 sıralarında Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan M.B. (E-29)'nin valizinde yapılan kontrollerde 13 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, uyuşturucu maddeler yarım kiloluk paketler halinde (toplam 26 paket) valizden emare olarak alındı.

M.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.