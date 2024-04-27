Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz suçlarından tutuklanan Yusuf Avcı ile Gökhan Çakır bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 23.04.2024 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Girne’de, Zafer Sokakta bulunan K.Ö.’ye ait ikametgahın kuzeye bakan alüminyumdan mamul mutfak kapısını, tasarruflarında bulundurmuş oldukları anahtar ile hasar vermeksizin açıp, konu ikametgah içerisine bir cürüm işlemek kastı ile giriş sağladıktan sonra, yatak odasında kıyafet dolabı içerisindeki markasız gri renk kasaya hasar vermeksizin açıp, içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 47.000 TL olan 1 adet üzerinde “Abdulkadir” yazılı 22 ayar altından künye, 2 adet yarım cumhuriyet altını, 1 adet 22 ayar altın yüzük ve 1 adet gümüş tespihi sirkat edip, aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada, konu ikametgah içerisinden sirkat edilen 1 adet 22 ayar altın yüzüğün Yusuf Avcı tarafından Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya 11 bin TL’ye satıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 8 bin 200 TL bulduklarını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, bulunan emareler üzerinde ise parmak izi incelemesi yapacaklarını ifade etti. Polis memuru, şikayetin geri çekildiğini de belirterek, 4 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.