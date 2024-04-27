İş adamı Ömer Tatlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada K.K.T.C'de kayıtlı, araç koçanın da VG 389 -TATLI 61 Plaka yazılmasına rağmen aracına el konulduğunu açıkladı.

Tatil için memleketinde mahsur kalıp kiralık araç kullanmak zorunda kalan Ömer Tatlı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ve Türkiye'de bulunan K.K.T.C konsolosluklarının yapılan yanlış uygulamayı bir an önce düzeltmesi gerektiğini belirtti.

İş adamı Ömer Tatlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrasında, çok sayıda vatandaşın bu uygulamaya tepki koydukları görüldü.

Ergün Yahat