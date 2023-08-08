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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı
Polisiye Olaylar
Ozanköy’de bir otelde uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi teminata bağlandı
Polisiye Olaylar
Öz annesine fidye için kaçırıldığını söyleyen Muhammed Kadir Varan 4 gün tutuklu kalacak
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