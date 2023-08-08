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Kıbrıs Manşet - Kıbrıs Haber, KKTC Son Dakika, KIBRIS Gündem, Kıbrıs Gazetesi, Haber KKTC

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

Emmanuel Onyedika Ihenwe 3 yıl, Janefrances Uchedıfe 2 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu

Emmanuel Onyedika Ihenwe 3 yıl, Janefrances Uchedıfe 2 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu

Gönyeli yasta! Henüz 40 yaşındaydı

Gönyeli yasta! Henüz 40 yaşındaydı

Lush Long Beach, İskele Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bugün mühürlendi

Lush Long Beach, İskele Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bugün mühürlendi

61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor
Güncel

61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı
Güncel

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı
Güncel

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

İskele 155 polis imdat hattı devre dışı
Güncel

İskele 155 polis imdat hattı devre dışı

8 Ağustos 2023 döviz kurları
Güncel

8 Ağustos 2023 döviz kurları

Küçük: “Şehitlerimizin emaneti kutsal vatan topraklarını koruyacağız”
Güncel

Küçük: “Şehitlerimizin emaneti kutsal vatan topraklarını koruyacağız”

Falyalı cinayeti davası devam ediyor! Duruşma 12 Ekim 2023 tarihine ertelendi
Polisiye Olaylar

Falyalı cinayeti davası devam ediyor! Duruşma 12 Ekim 2023 tarihine ertelendi

Görevini kötüye kullanan polis memuru 3 gün daha tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

Görevini kötüye kullanan polis memuru 3 gün daha tutuklu kalacak

Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor
Güncel

Türkler Instagram'da aylık 21 saat vakit geçiriyor

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden servis şoförüne 4 yıl hapis cezası
Polisiye Olaylar

12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden servis şoförüne 4 yıl hapis cezası

Arıklı: Bazı yolları ekonomik sıkıntılardan dolayı onaramıyoruz
Güncel

Arıklı: Bazı yolları ekonomik sıkıntılardan dolayı onaramıyoruz

Tasarrufunda 136 gram uyuşturucu bulunan sanığa 36 ay hapis cezası
Polisiye Olaylar

Tasarrufunda 136 gram uyuşturucu bulunan sanığa 36 ay hapis cezası

Emrullah Turanlı'ya 60 Milyon Dolarlık yeni kıyak
Güncel

Emrullah Turanlı'ya 60 Milyon Dolarlık yeni kıyak

Ozanköy’de bir otelde uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi teminata bağlandı
Polisiye Olaylar

Ozanköy’de bir otelde uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi teminata bağlandı

Ercan'dan çıkış yaparken yakalandı!
Polisiye Olaylar

Ercan'dan çıkış yaparken yakalandı!

Öz annesine fidye için kaçırıldığını söyleyen Muhammed Kadir Varan 4 gün tutuklu kalacak
Polisiye Olaylar

Öz annesine fidye için kaçırıldığını söyleyen Muhammed Kadir Varan 4 gün tutuklu kalacak

KTÖS’ten Din Eğitimi Kursları hakkında açıklama talebi
Güncel

KTÖS’ten Din Eğitimi Kursları hakkında açıklama talebi

Cumhurbaşkanı Tatar, taziye mesajı yayımladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Tatar, taziye mesajı yayımladı

Bashır ve Khan’ın otopsileri yapıldı
Güncel

Bashır ve Khan’ın otopsileri yapıldı

“Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunun aynasıdır”
Güncel

“Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün mücadele ruhunun aynasıdır”

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61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor

61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı

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61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor

61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı
Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı
Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı
İskele 155 polis imdat hattı devre dışı
İskele 155 polis imdat hattı devre dışı
8 Ağustos 2023 döviz kurları
8 Ağustos 2023 döviz kurları
Falyalı cinayeti davası devam ediyor! Duruşma 12 Ekim 2023 tarihine ertelendi

Falyalı cinayeti davası devam ediyor! Duruşma 12 Ekim 2023 tarihine ertelendi
Görevini kötüye kullanan polis memuru 3 gün daha tutuklu kalacak
Görevini kötüye kullanan polis memuru 3 gün daha tutuklu kalacak
12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden servis şoförüne 4 yıl hapis cezası
12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden servis şoförüne 4 yıl hapis cezası
Tasarrufunda 136 gram uyuşturucu bulunan sanığa 36 ay hapis cezası
Tasarrufunda 136 gram uyuşturucu bulunan sanığa 36 ay hapis cezası
Ozanköy’de bir otelde uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi teminata bağlandı
Ozanköy’de bir otelde uyuşturucu madde ile yakalan 3 kişi tutuklandı, 4 kişi teminata bağlandı
Brent Petrolün Varil Fiyatı 85,19 Dolar

Brent Petrolün Varil Fiyatı 85,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 83,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 83,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı Yüzde 0,97 Artışla 85,73 Dolar Oldu
Brent Petrolün Varil Fiyatı Yüzde 0,97 Artışla 85,73 Dolar Oldu
Brent Petrolün Varil Fiyatı 85,14 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 85,14 Dolar
Küresel Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor
Küresel Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor
Bu Yaz "Çok Yüksek İhtimalle" En Sıcak Yaz Olarak Kayıtlara Geçecek

Bu Yaz "Çok Yüksek İhtimalle" En Sıcak Yaz Olarak Kayıtlara Geçecek
“Bu şanlı tarih, bu direniş, unutulmayacak, unutturulmayacak ve genç nesillere aktarılacaktır”

“Bu şanlı tarih, bu direniş, unutulmayacak, unutturulmayacak ve genç nesillere aktarılacaktır”
Hür-İş: "İhtiyat Sandığı, atanmayan yönetim kurulu nedeniyle zarara uğratılıyor"

Hür-İş: "İhtiyat Sandığı, atanmayan yönetim kurulu nedeniyle zarara uğratılıyor"

 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 8 yangın, 18 hususi servis olayı meydana geldi

31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 8 yangın, 18 hususi servis olayı meydana geldi
Alkollü içki tesiri altındaki bir sürücü karşı şeride geçerek gelen araca çarptı

Alkollü içki tesiri altındaki bir sürücü karşı şeride geçerek gelen araca çarptı

 HAK-SEN: "Acil hastaya müdahale eden ambulans şoförü darp edildi...."

HAK-SEN: "Acil hastaya müdahale eden ambulans şoförü darp edildi...."
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61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali devam ediyor
11:28
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesi Erenköy Direnişi'ni anlattı
11:22
İngiltere'de sığınmacı gemisine getirilen göçmenlere "Hoş geldin paketi"
11:20
Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında 5 kişi öldü
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Floyd'un ölümüne yardım etmekten eski polise 57 ay hapis cezası
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Şanlı Erenköy Direnişi ve şehitleri törenle anıldı
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İngiltere'de sığınmacı gemisine getirilen göçmenlere "Hoş geldin paketi"

İngiltere'de sığınmacı gemisine getirilen göçmenlere "Hoş geldin paketi"
Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında 5 kişi öldü

Ukrayna: Pokrovsk kentine Rus füze saldırısında 5 kişi öldü
Floyd'un ölümüne yardım etmekten eski polise 57 ay hapis cezası

Floyd'un ölümüne yardım etmekten eski polise 57 ay hapis cezası
Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atıldı, 2 kişi tedavi altına alındı

Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atıldı, 2 kişi tedavi altına alındı
NATO ve AB selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor

NATO ve AB selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor
ABD'nin doğusu "tehlikeli" fırtınalarla karşı karşıya

ABD'nin doğusu "tehlikeli" fırtınalarla karşı karşıya
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Arda Erkan anısına etkinlik düzenleniyor
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Arda Erkan anısına etkinlik düzenleniyor

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik Kurban Bayramını kutladı
Güncel

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik Kurban Bayramını kutladı

Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda 40 saatlik oksijen kaldı
Güncel

Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda 40 saatlik oksijen kaldı

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6'sı doğduğu ülkenin dışında yaşamını sürdürüyor
Güncel

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6'sı doğduğu ülkenin dışında yaşamını sürdürüyor

Türkiye'de asgari ücret 11 bin 402 TL oldu
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Türkiye'de asgari ücret 11 bin 402 TL oldu

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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