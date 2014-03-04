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Girne
18°

Girne Hava Durumu

Girne Bugün, Yarın ve 1 Haftalık Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Girne için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Girne hava durumu Güneşli, sıcaklık 18°. Yarın için Girne hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, sıcaklık 14°. 04 Mart 2025 Salı Girne hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, sıcaklık 14°. 05 Mart 2025 Çarşamba Girne hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, sıcaklık 14°. 06 Mart 2025 Perşembe Girne hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 07 Mart 2025 Cuma Girne hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 08 Mart 2025 Cumartesi Girne hava durumu Güneşli, sıcaklık 15°. 09 Mart 2025 Pazar Girne hava durumu Güneşli, sıcaklık 14°.

Şu an

Girne
18°

Güneşli

03 Mart Pazartesi

16:45
Nem: %60, Hissedilen Sıcaklık: 18°, Basınç: 1013 hPa, Rüzgar: 10 km/s, Toplam Yağış: 0 mm, Çiy Noktası: 9.8,
Görüş Mesafesi: 10 km, Gün Doğumu: 6:14, Gün Batımı: 17:45
Baf Dipkarpaz Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele Larnaka Lefke Lefkoşa Limasol
Hissedilen
18°
Nem
%60
Basınç
1013 hPa
Rüzgar
10 km/s
Çiy
9.8
Görüş
10 km
04 Mart
Salı
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 14°
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
Nem: %67
Rüzgar: 44 km/h
Yağış Olasılığı: %85
05 Mart
Çarşamba
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı 14°
Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
Nem: %65
Rüzgar: 52 km/h
Yağış Olasılığı: %89
06 Mart
Perşembe
Parçalı Bulutlu 14°
Parçalı Bulutlu
Nem: %67
Rüzgar: 37 km/h
07 Mart
Cuma
Parçalı Bulutlu 15°
Parçalı Bulutlu
Nem: %60
Rüzgar: 22 km/h
08 Mart
Cumartesi
Güneşli 15°
Güneşli
Nem: %71
Rüzgar: 30 km/h
09 Mart
Pazar
Güneşli 14°
Güneşli
Nem: %76
Rüzgar: 16 km/h

Girne Hava Kalitesi

İyi 1
Orta
Hassaslar için sağlıksız
Sağlıksız
Çok Sağlıksız
Tehlikeli