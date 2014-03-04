Girne Bugün, Yarın ve 1 Haftalık Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Girne için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Girne hava durumu Güneşli, sıcaklık 18°. Yarın için Girne hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, sıcaklık 14°. 04 Mart 2025 Salı Girne hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, sıcaklık 14°. 05 Mart 2025 Çarşamba Girne hava durumu Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, sıcaklık 14°. 06 Mart 2025 Perşembe Girne hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 07 Mart 2025 Cuma Girne hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 08 Mart 2025 Cumartesi Girne hava durumu Güneşli, sıcaklık 15°. 09 Mart 2025 Pazar Girne hava durumu Güneşli, sıcaklık 14°.

Şu an Girne Baf

Dipkarpaz

Gazimağusa

Girne

Güzelyurt

İskele

Larnaka

Lefke

Lefkoşa

Limasol 18° Güneşli

Nem: %60, Hissedilen Sıcaklık: 18°, Basınç: 1013 hPa, Rüzgar: 10 km/s, Toplam Yağış: 0 mm, Çiy Noktası: 9.8,

Görüş Mesafesi: 10 km, Gün Doğumu: 6:14, Gün Batımı: 17:45