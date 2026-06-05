Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “sahte poliçe düzenleme, sahtekârlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket ve sahte banka emri düzenleme” meselesiyle ilgili tutuklanan zanlılar B.Y, Y.B ve V.B.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.

5 Milyon 700 Bin TL'lik İşlem İddiası

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, B.Y ile Y.B’nin komisyon karşılığında 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak, henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak sigorta karşılığı olan 5 milyon 700 bin TL tutarındaki parayı çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Operasyon 2 Haziran’da Başladı

Polis, B.Y ile Y.B’nin 2 Haziran tarihinde tutuklandıklarını söyledi. İşlenen suçlarla ilgili sigorta şirketi direktörü olan V.B.E’nin ise 3 Haziran tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, V.B.E’nin diğer iki zanlıyla birlikte hareket ettiğini ifade ederek, tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare alındığını kaydetti. Zanlının iş yerinde yapılan aramada ise bir adet cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda evrakın emare olarak alındığını söyledi.

Kredi Kartı ve Pasaport Bilgileri Kullanıldı

Polis, zanlı Y. B’nin adına poliçe düzenlenen şahıslarla ilgili kredi kartı ve pasaport bilgilerini zanlı B.Y’ye verdiğini, B.Y ile V.B.E’nin ise sigorta şirketi üzerinden sahte poliçeler hazırladıklarını açıkladı.

Polis, adına ferdi kaza sigortası düzenlenen bir şahsın tespit edilerek ifadesinin alındığını, söz konusu kişinin poliçeden haberi olmadığını, pasaport bilgilerinin rızası dışında kullanıldığını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Telefonlar ve Banka Hareketleri İncelenecek

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler bulunduğunu ve adına poliçe hazırlanan diğer şahısların da tespit edilerek ifadelerinin alınacağını belirtti. Emare olarak alınan 7 cep telefonu, 3 bilgisayar ve çok sayıda evrakın inceleneceğini kaydeden polis, banka dökümlerinin de araştırılacağını ifade etti.

Polis ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 7 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturmanın selameti açısından 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.