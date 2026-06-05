İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs 2026 raporuna göre enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,33 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,28 artış gösterdi.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,72 ile Haberleşme ana grubunda yaşanırken; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4,13, eğitim ana grubunda yüzde 3,67, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3,17, sağlık ana grubunda yüzde 2,16, ulaştırma ana grubunda yüzde 1,73, konut, su, elektrik, gaz ve dğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1,59, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1,55 artış gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,10, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0,78, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0,64, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda ise yüzde 0,31 artış yaşandı.

- En yüksek fiyat artışı tiyatro biletinde, en büyük düşüş dolmalık biberde

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 456 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 79 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 100 ile Devlet Tiyatrosu bileti, yüzde 62,30 ile ıspanak ve yüzde 39,56 ile bullez oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise;yüzde 57,89 ile dolmalık biber, yüzde 53,49 ile çarliston biber ve yüzde 49,41 ile salatalık oldu.

Rapor ektedir

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